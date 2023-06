Der Chart der Nel ASA-Aktie bleibt ein Trauerspiel. Ende April sorgte das Papier dank guter Quartalszahlen noch für gute Laune. Die Bullen scheiterten letztlich aber an einem Ausbruchsversuch in Richtung Norden und nach zähem Ringen ging es zuletzt wieder unter den Support bei 1,20 Euro hinab.Anzeige:Dort verläuft derzeit auch die 50-Tage-Linie, sodass Notierungen unterhalb dieser Marke für Nel ASA (NO0010081235) einem Verkaufssignal gleichkommen. In einem freundlichen Handel am Donnerstag wagten die Käufer sich noch einmal bis auf 1,20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...