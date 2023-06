Nach einer längeren Ruhephase an der Nachrichtenfront konnte TECO 2030 in dieser Woche endlich wieder mit positiven Neuigkeiten aufwarten. Zwar lässt sich noch nicht von einem Durchbruch sprechen, jedoch teilte das Unternehmen erfreuliche Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie mit. Diese befasste sich mit dem Einsatz von Brennstoffzellen bei Lkw. Kurz gesagt, konnte TECO nachweisen, dass die eigenen Pläne in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...