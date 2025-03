© Foto: Jens Büttner/dpa

Die Aktie von Nordex hat zuletzt von der Aussicht auf milliardenschwere Investitionen profitiert. Kann daraus ein neuer, mehrjähriger Aufwärtstrend entstehen?Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Nordex Die inzwischen beschlossene und unterzeichnete Lockerung der Schuldenbremse sowie die milliardenschweren Investitionspakete in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz haben Anlegerinnen und Anleger elektrisiert. Die Anteile von Unternehmen, die sich von diesem gewaltigen Schuldenkuchen in den kommenden Jahren mutmaßlich eine Scheibe abschneiden können, sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Deutlich zweistellig haben Aktien wie Rheinmetall, Hochtief, Heidelberg Materials …