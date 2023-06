Wochenausblick - Highlight direkt zum Wochenstart

Werbung









Die Berichtssaison der Unternehmen ist größtenteils zu Ende gegangen. Dafür erwarten uns in der kommenden Woche diverse Termine konjunktureller Natur.



Montag



Zum Start der Woche erreichen uns die Berichte der Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes (PMI-Daten) mehrerer Regionen, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien aber auch der Eurozone. Hierbei gibt ein Wert größer 50 eine Verbesserung der Situation im Vergleich zum Vormonat an, ein Wert unter 50 entsprechend eine Verschlechterung. Am Abend erwartet uns dann jedoch die WWDC, die Entwicklerkonferenz von Apple. Hier wird bereits spekuliert, ob Apple eine AR/VR-Brille vorstellen könnte - besonders angeheizt, da Meta jüngst einen Vorstoß in diesem Gebiet wagte. Gerüchte um eine AR-Brille aus dem Hause Apple ranken sich bereits seit einiger Zeit - Ist es am Montag dann soweit?









Dienstag



Bereits am frühen Morgen europäischer Zeit erwartet uns der Zinsentscheid der australischen Notenbank. Weiterhin dürfen wir uns aus Deutschland auf den Bericht zu den Umsätzen im Dienstleistungssektor für den Monat März freuen. Gegen 11 Uhr werden dann die Einzelhandelsumsätze der Eurozone für den Monat April veröffentlicht, bevor uns am Abend der wöchentliche API-Ölbericht aus den USA erwartet. Desweiteren veröffentlicht British American Tobacco seine Umsätze für das zweite Quartal und unter anderem veranstalten Nordex und BayWa ihre Hauptversammlungen.









Mittwoch



Zur Wochenmitte stehen unter anderem die Treffen der ungarischen und kanadischen Zentralbank für deren Zinsentscheide auf der Agenda, sowie die Frühindikatoren (Apr. 23) aus Japan oder die Handelsbilanzen aus Frankreich und den USA für den Monat April. Am Abend veröffentlicht die USA ebenfalls einen Bericht über die Konsumentenkredite (Apr. 23).









Donnerstag



Am Donnerstag veranstaltet Volvo Cars seinen Capital Markets Day. Ebenfalls lädt Salesforce zur Hauptversammlung ein. Konjunkturseitig veröffentlicht Japan die Berichte über das Brutto-Inlandsprodukt für das erste Quartal sowie die Leistungsbilanz der Bank of Japan für den Monat April. Ebenfalls am Vormittag erwartet uns der Bericht über das Brutto-Inlandsprodukt der Eurozone sowie die Staatsausgaben des 1. Quartals in der Eurozone.









Freitag



Der Freitag verläuft verhältnismäßig ruhig. Es erwarten uns hier die Erzeuger-und Verbraucherpreise aus China für den Monat Mai und der Arbeitskostenindex des ersten Quartals aus Deutschland.







Quelle: HSBC





