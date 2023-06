Kommt Ralph Dommermuth in diesem Jahr seinem Traum von einem eigenen 5G-Mobilfunknetzwerk näher? Im vergangenen Jahr ist er krachend gescheitert, was vielfältige Gründe hat. Die Zeit ist jedenfalls nicht wieder wettzumachen.Die Beschuldigungen zwischen 1&1 (DE0005545503) und Vantage Tower werden immer ernster. Ralph Dommermuth hatte bekanntlich öffentlich die ehemalige Funkmasttochter von Vodafone (GB00BH4HKS39) für das bisherige Scheitern des Ausbaus eines hauseigenen 5G-Netzes verantwortlich gemacht. Ein wesentlicher Baustein in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...