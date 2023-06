Es ist derzeit das Thema, an dem kein Börsianer vorbeikommt: Die künstliche Intelligenz liefert eines der Schlagworte im laufenden Börsenjahr. Vor rund 6 Wochen hat DER AKTIONÄR mit Super Micro Computer einen Serverspezialisten und aussichtsreichen Player des Megabooms in sein Depot aufgenommen. Das Ergebnis bis zum heutigen Tag: 107 Prozent Gewinn (Stand: 2. Juni 2023). In der aktuellen Ausgabe (23/23) hat die Redaktion nun die neuen Favoriten identifiziert, die im Billionenmarkt KI in Sachen Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...