PASSAU (AFP)--Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier blickt trotz der jüngsten Konjunkturdaten eher entspannt auf die Wirtschaftslage in Deutschland. "Ich mache mir derzeit recht wenig Sorgen um die deutsche Wirtschaft", sagte sie den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vom Samstag. Einen Rückgang habe sie zuletzt nur auf der Ausgabenseite des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gesehen. "Die Wertschöpfung ist nämlich im letzten Quartal gestiegen, vor allem, da das Baugewerbe und das verarbeitende Gewerbe gewachsen sind."

Zum Rückgang der Ausgaben sagte Malmendier, dieser sei "lediglich durch die deutlich gesunkenen Staatsausgaben bedingt, etwa auslaufende Pandemieausgaben. Das ist per se keine schlechte Nachricht."

Laut Statistischem Bundesamt war das BIP im ersten Quartal 2023 um 0,3 Prozent geschrumpft. Da es zuvor im vierten Quartal 2022 bereits einen Rückgang um 0,5 Prozent gegeben hatte, befand sich Deutschland laut gängiger Definition in einer Rezession. Als Grund für die Entwicklung nannte das Statistische Bundesamt vor allem die Konsumzurückhaltung wegen der hohen Inflation.

Auch Malmendier, die an der Berkeley-Universität in Kalifornien lehrt, blickt besorgt auf die hohen Inflationsraten. "Ich hoffe sehr, dass die EZB weiter dazu beiträgt, diese in den Griff zu bekommen", sagte sie den Zeitungen.

