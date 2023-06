Es geht los…: Jetzt Einsteigen und neben der Kursexplosion von weiteren Benefits profitieren!

Anzeige / Werbung

Der Uranpreis ist aus seiner Lethargie erwacht und nach oben ausgebrochen! Kaum jemand hat diesen Ausbruch und was er bedeutet auf dem Schirm! Seien Sie den anderen einen Schritt voraus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es ist geschafft! Nach nunmehr einem Jahr konnte sich der Uranpreis aus einem seitwärts gerichteten Muster befreien und ist nach oben ausgebrochen - nicht zuletzt befeuert durch günstige politische Rahmenbedingungen! Denn die USA macht ernst, was den Import von russischem Uran angeht! Schon zwei Gesetzesentwürfe zur Verbannung von russischem Uran wurden von relevanten US-Regierungsausschüssen genehmigt, was den Uran-Import von einem der führenden Produzenten von nuklearem Brennstoff gefährdet.

Das sorgte für Schub beim Uranpreis, der damit den charttechnischen Durchbruch bei 53,50 USD pro Pfund schaffte.

Quelle: tradingeconomics.com

Bereits zwei Mal zuvor, genauer gesagt am 01. September und 26. Oktober 2022, war der Uranpreis an dieser Marke gescheitert! Mit dem jetzigen Durchbruch gehen wir davon aus, dass die Kraft, die während der Konsolidierungsphase gesammelt wurde, ausreicht, um den Uranpreis über dem Niveau von 53,50 USD je Pfund zu halten, wobei diese beiden "Zwischenhochs" jetzt auch einen soliden Widerstand darstellen.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die US-amerikanische Bevölkerung die Kernenergie heute mehr unterstützt als je zuvor in den letzten zehn Jahren. Zudem ergab eine andere Umfrage, die in acht Ländern gemacht wurde, dass die Mehrheit der Bevölkerung der neuen Kernkrafttechnologie grundsätzlich positiv gegenübersteht. Sogar in Deutschland plädierten rund 50 % der Befragten für Kernenergie!

Diese positive Grundstimmung und die vielen in bau- und planung befindlichen Reaktoren werden dem Uranmarkt erheblichen Schub verpassen, da die Urannachfrage explodieren lassen wird und einen empfindlichen Angebotsengpass auslösen wird. Die Preise müssen eigentlich weiter steigen, was sowohl Investoren als auch Unternehmen in der Branche erfreuen wird. "This is not the time to wonder, this is the time to buy"!

Zu den "best buys" zählen gute Unternehmen, welche die steigende Uran-Nachfrage bereits kurzfristig mitbedienen können. Diesbezüglich stach übrigens erst vor wenigen Tagen einer unserer URAN-FAVORITEN, Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0), mit einer weiteren Top-Meldung hervor!

Nicht nur, dass dieses Unternehmen seine Ressourcenbasis konstant ausbaut, so winken Investoren hier schon wieder Gratifikationen in Form von Gratisaktien, wie im vergangenen Jahr mit dem Spin-Out Labrador Uranium.

Hatten wir also doch recht, als wir vor einiger Zeit "prophetisch" titelten: "Gründen Sie ihre eigene "Uran-Bank" mit einem Investment mit Consolidated Uranium"!

Nach Labrador Uranium gibt es diesmal nun Gratis-Aktien von Premier American Uranium! Investoren, die uns gefolgt sind, bekommen mit ihrer Investition in Consolidated Uranium damit bereits die zweite Firma kostenlos ins Depot gebucht!

*** Premier American Uranium ***

Ein neuer US-Player dynamisiert den Uran-Markt!

Mit der Schaffung und Ausgliederung von Premier American Uranium setzt der kanadische Uran-Player Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ein dynamisches Ausrufezeichen auf dem heiß umkämpften Uran- und Aktienmarkt. Denn nicht zuletzt setzt Consolidated damit auch einen Fuß in den Uranhungrigen US-Markt, sondern lässt seine Aktionäre wieder mit Gratisaktien daran teilhaben!

Die USA hatten bereits im Jahr 2020 mit 18.300 Tonnen den weltweit größten Uran-Appetit, der zudem fast doppelt so groß ist wie der von China. Deshalb treibt das US-Energieministerium unter anderem mit Ausschreibungen in Millionenhöhe die inländische Uran-Produktion des als kritisch eingestuften U3O8 entschieden voran!

Genau in dieses Uran-förderliche Szenario tritt nun also Premier American Uranium auf die Bühne, die aktuell noch Tochtergesellschaft von Consolidated Uranium ist, deren Fokus auf dem Kauf, der Exploration und der Entwicklung vielversprechender Uranprojekte in Wyoming und Colorado liegt.

Im Einzelnen sieht der Deal vor, dass Consolidated eigene ausgewählte Tochtergesellschaften, einschließlich acht Leasingverträgen des US-Energieministeriums und patentierter "Claims' in Colorado, an Premier American Uranium überträgt und dafür 7.753.752 Klasse-A-Stammaktien von Premier erhält. Diese wiederum gehen dann anteilig an die Aktionäre von Consolidated Uranium.

US-Uran-Player zum perfekten Zeitpunkt platziert!

Mit seiner "Abnabelung" von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) steht Premier American Uranium nun also bald auf eigenen Beinen und gleichzeitig auch im Fokus der Investoren - und das aus gleich mehreren guten Gründen.

Power-Portfolio inclusive!

Beginnen wir mit Wyoming, einem der US-Uran-Hotspots, der auf über 70 Jahre kommerzielle Uranabbauzurückblicken kann, in denen mehr als eine Viertelmilliarde Pfund U3O8 produziert wurden. Genau hier liegt das prosperierende "Cyclone'-Projekt, das sich Premier American Uranium dank einer Kaufvereinbarung mit dem derzeitigen Besitzer Premier Uranium sichern wird und das sich im "Great Divide Basin' befindet.

Das wiederum ist sozusagen der Uran-Hotspot im Uran-Hotspot, da dort nicht nur eines der am wenigsten ausgebeuteten Becken in Wyoming liegt, sondern es auch bedeutende Uranvorkommen beherbergt. Und nicht zuletzt befindet sich "Cycloen' auch in hochgradiger Nachbarschaft zu grossen Playern wie Uranium Energy oder auch UR-Energy!

Zweifelsohne also ein lohnenswerter Deal, denn "Cyclone' weist historische Daten auf, die besser kaum sein könnten. Insgesamt rund 80 Bohrungen aus den Jahren 2007-2008 lieferten nämlich sagenhafte Durchschnittsgehalte von 0,092 % eU308 (0,02 % Cut-off) oder auch 0,121 % eU308, 0,081 % eU3O8 (0,02 % Cut-off) und 0,104 % eU308 (0,05%. Cut-off).

Die "Claims' im Norden und Osten des Projekts wiederum weisen ein phänomenales Potenzial von 7,9 Millionen Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 0,06 % U3O8 bis 12,6 Millionen Pfund U3O8 mit gleichem Durchschnittsgehalt auf!

Umso entschlossener geht Premier American Uranium nun also seinen Plan an, die vorliegenden historischen Bohrdaten zu überprüfen und die Genehmigungsvorbereitungen für Bohrungen im kommenden Jahr weiter voranzutreiben. Denn die Quantität und die hervorragende Qualität der historischen Erkundungsdaten sind eine erstklassige Basis, um ein vielversprechendes Erkundungsziel zu definieren.

Beste Aussichten auf dem "Uravan Mineral Belt'! Projekt Colorado!

Mit einer Urantradition von rund 80 Jahren und einer Produktion von fast 80 Millionen Pfund U3O8 und über 400 Millionen Pfund Vanadiumpentoxid (V2O5) ist der "Uravan Mineral Belt' in Colorado ein weiterer "US-Hotspot' für kritische Metalle. Hier genau befinden sich auch Premier American Uraniums prosperierende Colorado-Projekte.

"Monogram Mesa': Über rund 7.431 Hektar und 361 "Claims' erstreckt sich das Potenzial dieses strategisch günstig gelegenen Projekts, das mehrere historische Minen umfasst, zahlreiche mineralisierte Zonen aufweist und zudem mit Minenstraßen und Stromleitungen bereits bestens erschlossen ist. Historische Bohrdaten weisen auf zahlreiche Erkundungsziele hin. Konsequenterweise plant Premier American Uranium ein detailliertes Erkundungsbohrprogramm, um die derzeit bekannte Mineralisierung zu bestätigen und zu erweitern - nicht zuletzt durch den möglichen Erwerb umliegender Grundstücke.

"Atkinson Mesa': Auf dem 5.863 Hektar großen Grundstück befinden sich mehrere ehemalige produzierende Minen, unter anderem auch die "King Solomon'-Mine, die historisch als eine der bedeutendsten Uranproduzenten im gesamten "Uravan Mineral Belt' gilt.

"Outlaw Mesa' und "Slick Rock': Beide Grundstücke befinden sich am nördlichen respektive südlichen Ende des hochgradigen "Uravan Mineral Belt' und waren in der Vergangenheit Schauplatz historischer Uran-Produktionen aus gleich mehreren Minen.

Alle Pachtflächen beherbergen Uran- und Vanadium-Mineralisierungen und verfügen nicht zuletzt dank der erst vor Kurzem verlängerten Pachtverträge über langfristiges Potenzial.

Der perfekte Player - zur richtigen Zeit am richtigen Ort!

Der Zeitpunkt des Eintritts von Premier American Uranium in den Uran-Markt ist perfekt getimt. So weisen historisch starke Uranfundamentaldaten und ein prognostizierter erheblicher Uran-Angebotsengpass auf aussichtsreiche Rahmenbedingungen für den neuen Pure-Player. Genau das unterstreicht auch Philip Williams, Vorsitzender und CEO von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0):

"Mit der Ausgliederung von PUR betritt ein dynamischer Akteur die Uran-Bühne, der gut positioniert und personell bestens aufgestellt ist, um die derzeit günstigen Marktbedingungen zu seinem Vorteil zu nutzen und einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung der inländischen Uranproduktion für Amerika zu leisten. Nicht zuletzt schaffen wir damit auch einen messbaren Mehrwert für unsere Aktionäre."

Auch Tim Rotolo, CEO von Premier und zukünftiger CEO von PUR mit langjähriger Erfahrung im Bereich Investmentberatung und Unternehmensgründungen, ist vom Erfolg und der Dynamik seines jungen Unternehmens überzeugt:

"Zu einem Zeitpunkt, wo ein sich abzeichnender Angebotsengpass die Uranpreise in die Höhe treiben könnte und im Zusammenspiel mit einer Wiederbelebung der Atomenergie auf globaler Ebene, können wir uns von Premier American Uranium privilegiert auf dem Uranmarkt positionieren und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit in den USA leisten."

https://www.youtube.com/watch?v=H2_HwZJDYvA

Fazit: Wenn nicht jetzt kaufen, wann dann?

Der Aufschwung der Atomkraft ist eine vielversprechende Entwicklung, die zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieversorgung beiträgt. Mit neuen Reaktoren, wachsendem öffentlichen Vertrauen und zunehmender Akzeptanz wird Uran einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten und die Energiezukunft auf solide Beine stellen, zumindest außerhalb von Deutschland.

Mit dem neuesten "Spin-out' und den zuletzt wieder hervorragenden Bohrergebnissen positioniert sich Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) als zukünftig gewichtiger Player im Uran-Markt. Denn neben den herausragenden Bohrproben konnten während des Bohrprogramms im letzten Jahr auch wertvolle Erkenntnisse über die Beschaffenheit und die Kontrolle der Mineralisierungen gewonnen werden, womit viel Risiko aus dem Unternehmen rausgenommen wurde. Das wiederum ist wichtiges Rüstzeug für die noch effizientere Planung zukünftiger Explorationsprogramme auf dem breiteren Grundstücksgebiet, das noch massig "upside'-Potenzial bietet.

Infolgedessen ist der Abverkauf der Aktie in den vergangenen Monaten nicht nachzuvollziehen, der die Marktkapitalisierung dieses Uran-Prologonisten auf mittlerweile nur noch rund 129 Mio. CAD hat zusammenschmelzen lassen.

Quelle: StockCharts.com

Eindeutig zu wenig, meinen wir! Eine Eindeckungsrallye aufgrund der Gratisaktien und der fundamental nochmals verbesserten Ausgangslage des Uranmarktes ist bei einer solch niedrigen Bewertung viel wahrscheinlicher geworden! Wer jetzt einsteigt, der profitiert gleich mehrfach!

Zum einen von einem unglaublich günstigen Einstiegskurs, Gratisaktien und den noch kommenden guten Nachrichten, die durchaus kursrelevant werden sollten. Denn wie man hört, hat das Unternehmen noch einige Pfeile im Köcher! Es bleibt also weiterhin maximal spannend!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: ClearPath, Third Way, Potential Energy Coalition, RePlanet, IEA, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Consolidated Uranium, Premier American Uranium, StockCharts.com

Dieser Werbeartikel wurde am 03. Juni 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Consolidated Uranium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Consolidated Uranium und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Consolidated Uranium und erhalten hierfür ein Entgelt. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Enthaltene Werte: CA91688R1082,US9168961038,CA21024C1014,CA50545P3097