Goldaktien, Gold, Silber und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die 22.Kalenderwoche 2023. Letzte Woche hatten wir die dritte Verlustwoche in Folge beobachtet. (-> KW 21 heißt 3. Verlustwoche in Folge bei Gold und Goldaktien wie Barrick, Newmont, Harmony, Alamos) Diese Woche sieht es anders aus, allerdings nicht soo freundlich, wie es sich in der Woche angedeutet hatte. Zudem werfen wir wie gewohnt einen Blick auf die Silberpreisentwicklung und den EUR/USD. Natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung ...

