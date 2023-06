Steigende Investitionen in die Netz-Sicherheit sorgen für großes Wachstumspotenzial. Anleger können davon profitieren.Laut Statista waren im Jahr 2022 in Europa und in den USA durchschnittlich 50 Prozent aller Unternehmen und Behörden mindestens einmal Opfer einer Cyberattacke. Zahlreiche deutsche Unternehmen wie Thyssenkrupp und Rheinmetall waren bereits Ziel von Hackern.

Den vollständigen Artikel lesen ...