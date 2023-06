* Sehr bearishe Divergenzen* Spekulative Exzesse an der NASDAQ* Gold und Rohstoffe im Verhältnis zu Aktien extrem unterbewertet

Liebe Leser,



wie von uns prognostiziert, befindet sich die deutsche Wirtschaft nun in einer Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 1. Quartal 2023 um 0,3% gefallen, nachdem es im 4. Quartal 2022 bereits um 0,5% zurückgegangen war. Unseren Prognosemodellen zufolge hat inzwischen auch in den USA die Rezession begonnen. Eine offizielle Bestätigung durch das National Bureau of Economic Research wird es aber wie üblich erst viele Monate später geben.



Die Aktienmärkte haben sich von dieser Entwicklung bisher kaum beeindrucken lassen. Der DAX hat sogar seine Höchstkurse des Jahres 2021 wieder erreicht. Die US-Indizes zeigen allerdings ein sehr differenziertes Bild. Während der NASDAQ 100 seit seinem Oktober 2022-Tief deutlich gestiegen ist, befindet sich der breite Russell 2000 Index nur 5% über diesem Tief - und 20% unter seinem Hoch. Der KBW Banken Index zeigt sogar ein Minus von 49%.

