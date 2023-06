Köln (ots) -Anlässlich des Philosophie-Festivals phil.COLOGNE (6. bis 13. Juni) sendet WDR 5 ein vielfältiges Sonderprogramm - mit namhafter Besetzung: Am Montag, den 12. Juni 2023 um 21 Uhr läuft bei WDR 5 eine Debatte zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Sozialphilosophen Axel Honneth über das Verhältnis von Arbeit und Demokratie.Ein weiteres Highlight im WDR 5-Programm ist bereits am Samstag, den 10. Juni um 20 Uhr zu hören: Der Philosoph Peter Sloterdijk und Vizekanzler und studierter Philosoph Robert Habeck sprechen an diesem Tag bei der phil.COLOGNE über den Umgang mit fossilen Brennstoffen. WDR 5 zeichnet die Veranstaltung auf und überträgt das Gespräch dann am Abend.Zwölf Stunden Philosophie-SonderprogrammBereits tagsüber steht das WDR 5-Programm ganz im Zeichen der Philosophie: Ein Thementag unter dem Titel "Zwischen Zeitenwende und Zuversicht: Wie uns der Wandel gelingt" widmet sich am 10. Juni von 10 bis 22 Uhr in zahlreichen Live-Gesprächen den große Fragen unserer Zeit: Wie verändert KI unsere Welt? Ist Pazifismus eine überholte Haltung? Oder: Was macht "Cancel Culture" mit unserer Gesellschaft?Das Moderator:innen-Team bestehend aus Jürgen Wiebicke, Anja Backhaus, Carolin Courts, Ralf Erdenberger und Elif Senel betrachtet die Themen philosophisch unter anderem mit den Gästen Mithu Sanyal, Wilhelm Schmid, Ilja Trojanow und Ulrike Herrmann.Eine Übersicht über das komplette WDR 5-Programm am Thementag und rund um die phil.COLOGNE gibt es auch online unter: www.wdr5.deWDR 5 Philosophie als PodcastIm Anschluss an die Sendungen gibt es die Gespräche und Debatten zum Nachhören: als Podcast in der WDR 5-App, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mit "WDR 5 - das philosophische Radio mit Jürgen Wiebicke" hat WDR 5 zudem ein Format, das live im Radio und als Podcast wöchentlich rund 100.000 Menschen erreicht.Die phil.COLOGNE findet in diesem Jahr zum 11. Mal statt. WDR 5 ist Medienpartner des Philosophie-Festivals. Auch im WDR Funkhaus finden wieder einige der Veranstaltungen statt.Fotos finden Sie unter ARD-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5524660