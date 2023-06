Rohstoffe holen auf...: Wochenrückblick KW 22-2023 - Tech weiter auf der Pole Position

Anzeige / Werbung

Nach einem schwierigen Wochenstart, aufgrund enttäuschender chinesischer Daten und Unsicherheit über die US-Schuldenobergrenze haben sich die Finanzmärkte dann doch wieder erholt.

nachdem sich zunehmend Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze abzeichnete und die zunehmende Hoffnung auf eine Pause bei den US-Zinsschritten der Fed im Juni Oberhand gewann, beruhigten sich die Aktien- und Rohstoffmärkte und haben wieder Fahrt nach oben aufgenommen.

Natürlich, wie konnte es auch anders sein, hatten Tech-Aktien und alle die was mit KI zu tun haben die Nasen vorn.

Die Stimmung scheint unkaputtbar…!

Auch in der vergangenen Woche gab es wieder eine Vielzahl von makroökonomischen Zahlen. Demnach kommt die chinesische Wirtschaft noch immer nicht richtig in Fahrt, wenngleich leichte Erholungstendenzen sichtbar werden. Die europäische Inflation fiel etwas weniger dramatisch aus als erwartet und der US-Arbeitsmarkt ist nach wie vor solide. Aus dieser Ansammlung suchen sich die Investoren scheinbar das Beste raus, um daraus den Schluss zu ziehen, dass die Fed mit ihren Zinserhöhungen fertig ist. Und wie es ausschaut, funktioniert das ziemlich gut.

Metalle konnten ebenfalls zulegen!

Die Basismetallpreise haben vergangene Woche ebenfalls zulegen können, dank der Lösung des US-Schuldenproblems, dem Rückgang des US-Dollars und den drastisch gesunkenen Lagerbeständen an der LME. Unterm Strich konnten Kupfer, Uran, Aluminium und Zinn besonders zulegen.

Von seinem Mai-Tief bei 7.865,- USD je Tonne konnte sich der Kupferpreis wieder über der Marke von 8.000,- US-Dollar erholen, und steht aktuell an der LME sogar bei rund 8.250,- US-Dollar. Auch Gold und Silber haben dank des Rückgangs der Anleiherenditen etwas Boden gutgemacht und notieren bei fast 1.950,- US-Dollar je Feinunze, respektive 23,60 US-Dollar je Feinunze. Der Uranpreis erreichte derweil sogar ein neues Jahreshoch!

Fazit:

Wahrscheinlich wird es in der Tat am 14. Juni keine weitere geldpolitische Straffung seitens der Fed geben. Darüber hinaus aber rechnen Experten mit weiteren Zinsschritten. Wie dem auch sei, der Fokus der Investoren liegt derzeit scheinbar fast ausschließlich auf Ki und damit auf Tech! Das verhalf dem Nasdaq 100 schlussendlich seit Jahresbeginn eine Performance von mehr als 30 % einzufahren, während der Dow Jones nahezu unverändert notiert!

Alles in allem endete der Mai also versöhnlich, in dem insbesondere der US-Technologiesektor mehr als 8 % hinzugewann. Somit war zumindest bei den Tech-Werten das Sprichwort "Sell in May and go away" kein guter Ratgeber.

Montag wird der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten im Fokus stehen, bevor dann am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und Freitag die neue Kreditvergabe in China veröffentlicht werden!

Warum sich ein Investment gerade in Rohstoffaktien anstatt überteuerten KI-Aktien lohnen sollte, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Uran - der Aufschwung beginnt

Uranpreis-Explosion und keiner merkt es! Das sind Zutaten für eine MEGA-Hausse! Jetzt Gratisaktien sichern

Jetzt Uran-Aktien kaufen! Nach nunmehr einem Jahr konnte sich der Uranpreis aus der Seitwärtsbewegung befreien und ist nach oben ausgebrochen - nicht zuletzt befeuert durch günstige politische Rahmenbedingungen!

Lesen Sie mehr

Mawson Gold / Alpha Lithium

Lithium und Kobalt - Metalle der grünen Zukunft

Die Elektromobilität und der zunehmende Bedarf an Energiespeichern werden die Nachfrage nach Kobalt und Lithium anheizen.

Lesen Sie mehr

IsoEnergy / Consolidated Uranium

Positive Preisaussichten für Uran

Der Klimawandel kann nur mit Kernenergie bewältigt werden. Urangesellschaften sollten zu den Gewinnern gehören.

Lesen Sie mehr

OceanaGold / Caledonia Mining

Das Gold-Kupfer-Verhältnis

Das Gold-Silber-Verhältnis ist vielen bekannt, doch auch das Gold-Kupfer-Verhältnis kann zu interessanten Aussagen führen.

Lesen Sie mehr

Chesapeake Gold / Calibre Mining

Anhebung der Schuldengrenze in den USA beflügelt Goldpreis

Die Zahlungsunfähigkeit der USA ist scheinbar mal wieder abgewendet worden, aber mit Folgen.

Lesen Sie mehr

Silber wird wieder glänzen...

Neue Bohrergebnisse zeigen es! Hier ist MEGA-Silber-Potenzial! Das haben Investoren nicht auf dem Schirm!

Silber und Discovery Silver jetzt wieder lohnende Investments? Vermutlich schon, denn auch ein "short squeeze' kann jederzeit einsetzen und die Preise explodieren lassen!

Lesen Sie mehr

Steigende Nickelpreise...

Weitere TOP-News von Canada Nickel - aber der Markt spielt lieber Rezession…!

Börse ist nicht immer logisch! Wenn Unternehmen immer wieder und in Gänze gute Nachrichten abliefern und der Kurs dabei fällt, dann sollten antizyklische Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen.

Lesen Sie mehr

GoldMining / Torq Resources

Kupfer und das Defizit

Analysten prognostizieren ab dem Jahr 2025 ein starkes Defizit beim Kupferkonzentrat.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

