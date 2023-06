Die verschlüsselte Chat-App Signal stellt sich gegen den aktuellen KI-Hype in der Tech-Branche. Die einzige in den Krypo-Messenger integrierte KI-Funktion erlaubt es Nutzer:innen, ihre Gesichter automatisch unkenntlich zu machen. Signal kämpft gemeinsam mit Konkurrenten wie Whatsapp oder Threema aktuell gegen Bestrebungen der EU und Großbritanniens, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzuweichen. In der EU etwa soll eine anlasslose Chatkontrolle zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch beitragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...