Ende 2023 ist Schluss mit Cortana. Dann wird Microsoft den Windows-Support der als Siri-Konkurrenz gestarteten digitalen Sprachassistentin einstellen. Stattdessen setzt der Softwarekonzern jetzt voll auf sein ChatGPT-Tool Windows Copilot. "Ende des Supports für Cortana in Windows" - so profan kündigt Microsoft das Aus für seine Sprachassistentin an, mit der der Softwarekonzern der Apple-Konkurrenz Siri und Google Now einst die Stirn bieten wollte. ...

