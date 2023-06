LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Randale in Leipzig-Connewitz:

Die linke Szene in Connewitz hat zwar in den vergangenen Jahren eine Wandlung durchgemacht. Ein Teil distanziert sich aber nach wie vor nicht von Gewalttaten. Die verurteilte Linksextremistin Lina E. erscheint ihnen als Märtyrerin. Die Hoffnung ist, dass Aufrufe wie zum "Tag X" in Zukunft regelrecht verpuffen, keine große Wirkung mehr erzielen, Leipzig und Connewitz nicht mehr zum Schaulaufen für die Unverbesserlichen werden. Dann muss sich niemand mehr über das Vorgehen der Polizisten und das Gebaren der Linken aufregen. Dieses Wochenende hat diese Hoffnung ein wenig genährt. "/yyzz/DP/mis