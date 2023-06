EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Expansion

ENCAVIS AG: Hauptversammlung beschließt mit überwältigender Mehrheit von 99,27% die Dividende zugunsten weiteren Wachstums zu streichen



05.06.2023 / 07:05 CET/CEST

Corporate News

ENCAVIS-Hauptversammlung beschließt mit überwältigender Mehrheit von 99,27% die Dividende zugunsten weiteren Wachstums zu streichen Hamburg, 5. Juni 2023 - Die ordentliche Hauptversammlung (HV) des im MDAX notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel ECV) beschloss erstmalig nach 11 Jahren das komplette Konzernperiodenergebnis der Encavis AG zu thesaurieren. Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen und nicht als Dividende ausgeschüttet werden, um das beschleunigte Wachstum des Konzerns aus eigener Kraft zu unterstützen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Energiekrise wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein besonders starkes Wachstum des Marktes erwartet, an dem Encavis führend teilnehmen soll. In der sich direkt an die HV anschließenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Dr. Rolf Martin Schmitz zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Encavis AG gewählt. Herr Dr. Manfred Krüper, bisheriger Vorsitzender des Aufsichtsrats ist jetzt stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir freuen uns, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre nach rund vier Jahren Abstinenz nun wieder ein hohes Interesse an unserer Hauptversammlung der Encavis AG gezeigt haben und wir eine lebhafte Diskussion zu den zukünftigen Wachstumspotenzialen des Konzerns führen durften. Unsere Strategie noch weiter beschleunigten Wachstums hat die eindrucksvolle Unterstützung der Aktionäre gefunden", begrüßte Dr. Rolf Martin Schmitz, neugewählter Vorsitzender des Aufsichtsrats, das hohe Interesse der Investoren und Anleger an der ersten physischen Hauptversammlung in der Handelskammer Hamburg. Weitere Neu- und Zuwahlen in den Ausschussbesetzungen folgen der Maßgabe, die Position des Vorsitzenden der Ausschüsse jeweils mit unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern zu besetzen. Herr Dr. Schmitz übernimmt den Vorsitz im Personal- und Nominierungsausschuss und Herr Dr. Marcus Schenck zieht neu in diesen Ausschuss ein, neben den weiteren Ausschussmitgliedern Dr. Manfred Krüper und Thorsten Testorp. Unverändert führt Frau Isabella Pfaller den Vorsitz im Prüfungs- und ESG-Ausschuss. Neu tritt Herr Dr. Schmitz diesem Ausschuss bei, neben den weiteren Ausschussmitgliedern Prof. Fritz Vahrenholt und Dr. Marcus Schenck.

Die Ausschussbesetzungen im Überblick:



Personal- und Nominierungsausschuss • Dr. Rolf Martin Schmitz (Vorsitz/neu) • Dr. Marcus Schenck (neu) • Dr. Manfred Krüper • Thorsten Testorp Prüfungs- und ESG-Ausschuss • Isabella Pfaller (Vorsitz) • Dr. Rolf Martin Schmitz (neu) • Dr. Marcus Schenck • Prof. Fritz Vahrenholt Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.

