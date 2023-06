NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat H&M auf "Underweight" belassen. Die Aktien des Modehändlers haben zudem weiter den Status "Negative Catalyst Watch". Analystin Georgina Johanan wiederholte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Skepsis für die Mitte Juni anstehenden Geschäftszahlen. Internet-Verkehrsdaten und Indikatoren für die Markendynamik belegen der Expertin zufolge bei H&M sowie Branchenkollege Zalando für den Mai eine nachlassende Geschäftsdynamik in Deutschland./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 19:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

