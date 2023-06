Die Aktienmärkte haben am Freitag dank einer dynamischen Erleichterungsrally die volatile Woche doch noch versöhnlich beendet. Wie so häufig an Freitagen ging es sowohl an den Börsen in den USA als auch hierzulande deutlich nach oben. Nachdem der Dax eine wichtige charttechnische Marke bei 15.870 Punkten überschritten hatte, kam es zu einem Befreiungsschlag. Von seinem ...

