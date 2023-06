NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 275 Franken belassen. Nach den Präsentationen des Pharmakonzerns auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco) sorge er sich weiter, dass sich die Wirksamkeit von Tigit gegen Lungen- sowie auch gegen Leberkrebs als begrenzt herausstellen könnte, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 05:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 05:26 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

