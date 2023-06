CSGN SW - *CREDIT SUISSE ERWARTET DELISTING ZÜRICH, NEW YORK AM 12. JUNI UBSG SW - UBS erwartet Abschluss der CS-Übernahme an 12. Juni- UBS will über 100 Credit-Suisse-Banker in Asien halten: Kreise CO FP - Der Chef der französischen Supermarktkette Casino, Jean-Charles Naouri, befindet sich wegen des Verdachts auf bandenmäßige Kursmanipulation, Korruption und Insiderhandel im Visier der Justiz. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft bestätigte dem Handelsblatt, dass Ermittler den Manager am Donnerstag in Paris zu diesen Vorwürfen befragt hätten. Mehrere französische Medien berichteten, der CEO sei in Polizeigewahrsam genommen worden. (Handelsblatt, FT) WE SODA - Der türkisch-britische Eigentümer von WE Soda, einer der weltgrößten Hersteller des Rohstoffs Soda, ...

