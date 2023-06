NOVO NORDISK will sich über den Erwerb des französischen Unternehmens BIOCORP im Bereich Medizinprodukte verstärken. Daher ist man in exklusiven Gesprächen mit dem Großaktionär Bio Jag über den Erwerb von dessen 45,3-prozentigem Anteil an BIOCORP. In der Transaktion würde BIOCORP insgesamt mit 154,4 Mio. Euro bewertet. Dem Deal würde ein verpflichtendes Übernahmeangebot für alle ausstehenden BIOCORP-Aktien zum selben Preis folgen. Minderheitsaktionäre, die 19 % der BIOCORP-Aktien repräsentieren, haben sich verpflichtet, nach Abschluss der Transaktion mit Bio Jag ihre BIOCORP-Anteile an NOVO NORDISK zu übertragen. Der Preis des Angebots entspricht einer Prämie von 19,5 % auf den BIOCORP-Schlusskurs am 2. Juni. Geplant ist nun, den Kauf des Bio-Jag-Anteils an BIOCORP im dritten Quartal abzuschließen. Das daran anschließende Angebot für die übrigen Aktionäre ist im September zu erwarten. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





