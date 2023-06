Die Swiss Investment Solution, seit Jahren einer der profiliertesten und seriösen Vermögensverwalter in der Schweiz, hatte erst kürzlich seine Partnerbanken um einige polnische Geldhäuser erweitert. Frei nach dem Motto: Wenn die hohen Zinsen nicht zu den deutschen Kunden kommen, müssen die deutschen Kunden zu den hohen Zinsen gehen. Top-Banken aus dem EU-Ausland und den USA zahlen aktuell Höchstzinsen für Festgelder mit längerer Laufzeit.

Neu im Portfolio der Genfer Festgeld-Schmiede ist nun unter anderem die rumänische BCR Bank. Die Banca Comerciala Româna S.A.ist die größte Bank Rumäniens, entsprechend hoch ist das Vertrauen der Anleger in das Geldhaus.

Die Österreichische Erste Bank erwarb 2005 die Aktienmehrheit. Dieser Kauf stellte zu diesem Zeitpunkt die größte Auslandsinvestition dar, die ein österreichisches Unternehmen je getätigt hat. Gleichzeitig wurde die Erste Bank dadurch zum größten ausländischen Investor in Rumänien.

Die Bank betreibt heute 367 Niederlassungen in allen 41 rumänischen Kreisen und betreut 2,5 Millionen Privatkunden und 300.000 Firmenkunden.

Nach Einschätzung von Experten verschiedener Online-Vergleichsportale kommt die Zinswende nun auch bei den Sparern an. "Schon in den letzten Wochen und Monaten sind die Zinsen für Tages- und Festgeld massiv gestiegen, und ein Ende der Rallye ist nicht in Sicht", heißt es beim Genfer Vermögensverwalter.

Erst kürzlich hatte Swiss Investment Solution mit einer erneuten Kapitalerhöhung für Aufsehen auf dem europäischen Finanzmarkt gesorgt.

Im Zuge des Börsenganges hatte das Genfer Investmenthaus bereits angekündigt, von den erwarteten Erlösen aus dem IPO-Teile des Geldes in die Ausweitung des Asien- und Nordamerika-Geschäftes einfließen zu lassen.

Die Swiss Investment Solution ist seit 15 Jahren auf dem Finanzmarkt aktiv und verfügt über eine vielfältige und weithin als seriös bekannte, anerkannte Expertise in unterschiedlichen Bereichen der Kapitalanlage. Von der Vermögensverwaltung über die Vermittlung von Festgeld, Tagesgeld oder Aktien bis hin zur Begleitung institutioneller Kunden bei Übernahmen und Fusionen bildet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab. Ende des Jahres vollzieht die Swiss Investment Solution nun selbst den Gang an die Börse, nachdem sie zuvor schon federführend an einer dreistelligen Zahl von IPOs beteiligt war.

Einen großen Wert legt die Swiss Investment Solution auf Erfahrung und die eingehende Analyse der möglichen Investmentchancen im Vorfeld des Einsatzes in der Vermögensverwaltung. Mit großem Stolz blickt das Unternehmen auf lange Jahre der unabhängigen und seriösen Prüfung und Einschätzung der von ihr vermittelten Anlageprodukte zurück.

Sowohl institutionelle als auch private Klienten haben seit Jahren durchweg positive Erfahrungen mit der Swiss Investment Solution.

Jetzt wagt die Swiss Investment Solution selbst den Sprung an die Börse und rechnet mit einem großen Interesse seitens der potenziellen Investoren. Ende des Jahres ist es so weit. Der Name, den sich die Swiss Investment Solution in den vergangenen Jahrzehnten am Markt erarbeitet hat, sorgte für eine hohe Nachfrage nach den angebotenen Aktien.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005255/de/

Contacts:

Swiss Investment Solution

Andrin Sutter

+41 61 505 00 02