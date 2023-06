Die Aktie von LAVA Therapeutics (WKN: A2QSJY) legt innerhalb eines Tages von 1,90 US$ am Vortag in der Spitze um +99% bis auf 3,79 US$ zu. In einem unserer Experten-Channels war der Titel zuvor im Bereich von 1,60 bis 1,70 US$ als Kaufkandidat auserkoren worden. LAVA Therapeutics vorgestellt LAVA Therapeutics ist ein in der klinischen Phase befindliches Immuno-Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung seiner firmeneigenen Gammabody-Plattform ...

