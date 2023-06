DJ EUREX/Renten-Futures rutschen weiter ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiteren Abgaben sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dauern die Verkäufe an. Beim Bund-Futures erwarten Händler einen Test der Unterstützungsmarken um 134 Prozent glatt. Aktuell gibt der Juni-Kontrakt 50 Ticks auf 134,95 Prozent nach. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,43 Prozent und das Tagestief bei 134,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.008 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 130 Ticks auf 136,12 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 21 Ticks auf 117,46 Prozent.

June 05, 2023 02:44 ET (06:44 GMT)

