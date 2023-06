Versicherungsmakler und Mehrfachagenten sehen bei der Vermittlung von Direktversicherungen in der bAV die Fahnenstange noch nicht erreicht. Knapp 60% haben mit Sicht auf drei Jahre höhere Umsatzerwartungen im Rahmen dieses Durchführungsweges. Ein Drittel geht von einem gleichbleibenden Geschäft aus. Im Vergleich dazu gibt es also nur wenige, die skeptisch in Richtung Zukunft blicken. Das sind Ergebnisse der Studie "AssCompact AWARD - Betriebliche Altersversorgung 2023". Sie gibt unter anderem Auskunft ...

