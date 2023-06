Wien (ots/PRNewswire) -raicoon Autonomous Operations Center (AOC), eine revolutionäre KI-gestützte SaaS-Plattform, automatisiert den Betrieb von Photovoltaikanlagen komplett, erkennt alle messbaren Fehler und eliminiert Fehlalarme. Das Garantieversprechen wird von Munich Re unterstützt.Der Klima-Tech-Pionier raicoon stellt in einer historischen Partnerschaft mit dem globalen Versicherungskonzern Munich Re Group ("Munich Re") die branchenweit erste 100%ige Fehlererkennungsgarantie ohne Fehlalarme für den Betrieb von Solaranlagen vor. Diese Allianz stärkt das Vertrauen in KI-gesteuerte Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien.Michael Berger, Head of Insure AI bei Munich Re, erklärte: "Die Partnerschaft zeigt das Engagement von Munich Re, technische Risiken aufzufangen und nachhaltiges Wachstum im Bereich grüner Technologien zu fördern. Aufgrund der 14-jährigen Erfahrung von Munich Re im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützen wir die herausragende technische Qualität von KI-gestützten Lösungen wie raicoon AOC."Ralf Tschanun, CEO von raicoon, fügte hinzu: "Unsere Partnerschaft mit Munich Re ist ein bedeutender Meilenstein für raicoon und die erneuerbare Energiebranche. Unsere einzigartige 100%ige Fehlererkennung und Null-Fehlalarm-Garantie gibt Kunden die Möglichkeit, der KI-gesteuerten Technologie zu vertrauen und den Übergang zu nachhaltigen Energiequellen ohne Risiko voranzutreiben. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass raicoon AOC ihre PV-Anlagen völlig autonom und mit einer bisher unerreichten Qualität und Präzision betreibt."Die KI-Spezialisten von Munich Re haben die AOC-Technologie von raicoon umfassend analysiert und ein maßgeschneidertes Versicherungsprodukt für raicoon AOC entwickelt. Sollte das AOC einen Fehlalarm auslösen oder eine Anomalie nicht erkennen, wird raicoon den Schaden zu 100 Prozent entschädigen. Das Versicherungsprodukt eines Unternehmens der Munich Re Group entschädigt raicoon für die aus dieser Garantie resultierenden Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden, so dass diese ohne Risiko in raicoons Technologie investieren können.Diese bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen Munich Re und raicoon trägt dazu bei, die Energiewende zu beschleunigen, die Effizienz und Profitabilität des Solar Asset Managements zu steigern und den Ressourceneinsatz zu optimieren.Besuchen Sie raicoon.com, um mehr darüber zu erfahren, wie raicoon AOC die Rentabilität Ihres Solarkraftwerks steigern kann, oder um eine Demo zu vereinbaren.Über raicoon raicoon ist ein Klima-Tech-Unternehmen, das mit seiner Cloud-basierten SaaS-Plattform den autonomen Betrieb von Solarenergieanlagen revolutioniert. raicoon AOC ermöglicht einen effizienteren und profitableren Betrieb von Solarkraftwerken. Besuchen Sie raicoon.com für weitere Informationen.Presse-Kontakt:Ralf TschanunCEO & Co-Founderr.tschanun@raicoon.com+43 699 19039352www.raicoon.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2088200/raicoon_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raicoons-einzigartige-performance-garantie-fur-solaranlagen-beschleunigt-die-energiewende-und-wird-von-der-munich-re-group-abgesichert-301841364.htmlOriginal-Content von: raicoon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170246/5524950