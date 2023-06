Der NASDAQ 100 konnte am Freitag weitere 0,7% zulegen und bei 14.596 Zählern das nächste Jahreshoch markieren. Rückblick: Obwohl der NASDAQ 100 erst am Dienstag in die feiertagsbedingt verkürzte Woche gestartet war, glich der Kursverlauf in weiten Teilen dem der Vorwoche. Wieder fielen die Tech-Werte zur Wochenmitte auf den tiefsten Stand (14.216) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...