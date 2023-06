Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche war vor allem die Einigung im US-Schuldenstreit ein wichtiges Thema, so die Analysten der Helaba.Risikoprämien auf US-Treasury-Papiere, vor allem mit sehr kurzen Restlaufzeiten, seien zurückgefahren worden. Insgesamt hätten die Rentenmärkte zunächst auch von überraschend starken Inflationsrückgängen in Europa profitieren können. Die Zinserhöhungserwartungen hätten phasenweise abgenommen. Während die Stimmung in der US-Industrie per saldo schwächer ausgefallen sei, seien die Arbeitsmarktindikatoren aber weiterhin solide. Der Beschäftigungsaufbau sei hoch, auch wenn die Arbeitslosenquote inzwischen vom zyklischen Tief aus gestiegen sei. Eine nochmalige Zinserhöhung der FED im Sommer werde marktseitig nicht ausgeschlossen, sei aber nicht vollständig eskomptiert. Jedoch bestehe auch darüber hinaus die Erwartung steigender Zinsen. ...

