Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche hatten deutlich reduzierte Inflationszahlen in der Eurozone zunächst dazu beigetragen, dass Marktteilnehmer ihre Erwartungen bezüglich der EZB-Geldpolitik zurückgefahren haben, so die Analysten der Helaba.Zwar seien vonseiten der Währungshüter noch immer teilweise hawkische Stimmen zu vernehmen, es habe aber den Anschein, als könne auch hierzulande das Ende des Zinserhöhungspfades bald erreicht sein. ...

