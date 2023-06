Der Bushersteller MAN wird nicht in Euro-7-Technologie investieren und stattdessen ab 2030 für Städte und Gemeinden nur noch emissionsfreie Busse im Portfolio haben. Zudem präsentierte der Hersteller sein neuestes E-Modell in Barcelona: den Lion's City 10. "Im Jahr 2030 werden wir in Europa keinen Stadtbus mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen", sagt Heinz Kiess, Leiter Produktmarketing Bus bei MAN ...

