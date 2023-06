Rheinmetall 0.33% SEC (SECLOVE): Podcast: Alarmstufe Rot trotz Dax-Rekord - Wie passt das zusammen? Der Aktienmarkt befindet sich an einem Scheideweg, an dem sich Optimisten und Pessimisten die Klinke in die Hand geben. Dieser Podcast des Manager Magazins beleuchtet die Gründe, warum ein düsterer Aktienmarkt in den kommenden Monaten wahrscheinlicher ist, welche Ausnahmen zu beachten sind und wie professionelle Anleger die Situation meistern. https://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/alarmstufe-rot-trotz-dax-rekord-die-spezielle-sommer-logik-des-aktienmarkts-a-876bd4d4-efed-4a4b-94cd-b1151e2f9ae1 http://tiny.one/WikifolioLoveMeForever, d.h. einige Positionen verkauft und andere mit Stop Loss abgesichert. Damit bleibt die konservative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...