DAX 40 Wochenausblick: Anleger atmen wieder auf - US-Geldpolitik im Fokus

Angesichts der jüngsten Lösung im US-Schuldenstreit könnte der Risikoappetit an den Aktienmärkten wieder zurückkehren. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten hielt die Märkte in den vergangenen Märkten im Würgegriff. Anleger dürften sich nun verstärkt der zukünftigen Ausgestaltung der US-Geldpolitik widmen. Am Montagmorgen und damit rund eine Stunde nach Handelsbeginn kommt der Deutschland 40 auf ein Plus von 0,26 Prozent, was einem Stand von über 16.100 Punkten entspricht. Einigung im US-Schuldenstreit holt Risikoappetit der Marktakteure zurück - US-Jobbericht forciert Zinsfantasien Die Kompromisslösung zwischen Demokraten und Republikanern in der US-Schuldenkrise hat Ende der vergangenen Woche für Aufatmen an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks gesorgt. Denn ab heute wäre laut US-Finanzministerin Janet Yellen der größten Volkswirtschaft der Welt sonst das Geld sonst ausgegangen.

In den Vordergrund könnten nun wieder geldpolitische Themen rücken. In der vergangenen Woche hatten sich bereits mehrere Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve für eine Zinspause auf der Sitzung am 14. Juni ausgesprochen.

Ein robuster Jobbericht vom Freitag nährt jedoch zusehends die Zinsfantasien. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im Mai überraschend viele Stellen geschaffen. (339.000 vs. 190.000).

Durch die restriktive Geldpolitik verspricht sich der Währungshüter eigentlich eine Abkühlung des Arbeitsmarkts.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

