DigiToads (TOADS) hat im Vorverkauf über 4.55 Millionen Dollar eingenommen und entwickelt sich zusammen mit Chainlink (LINK) zu einem bedeutenden Krypto-Konkurrenten

In der Krypto-Community erregtgroßes Interesse und es besteht die Aussicht, dass es zu einer der herausragenden Veranstaltungen des Jahres 2023 wird. Gleichzeitig verzeichnet auch Chainlink ein beachtliches Wachstum und gewinnt an Bedeutung.In der Krypto-Branche bieten Vorverkäufe den Anlegern die Möglichkeit, digitale Vermögenswerte zu erwerben, und das zu erheblich reduzierten Preisen. Die Herausforderung besteht darin, Projekte zu identifizieren, die es wert sind, investiert zu werden, und dabei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und potenziellem Gewinn zu finden. Es gibt jedoch bestimmte Indikatoren, die dazu beitragen können, die Glaubwürdigkeit eines neuen ICOs einzuschätzen, und einer dieser Faktoren ist die Stärke der Community.DigiToads, eine kürzlich aufgetauchte Kryptowährung, hat eine vielfältige und begeisterte Anhängerschaft gewonnen. Die bemerkenswerte Unterstützung dieser Personen hat dazu geführt, dass TOADS eine beeindruckende Summe von über 4.55 Millionen Dollar aufgebracht hat - ein deutlicher Hinweis darauf, dass die bevorstehende Einführung von DigiToads eines der bedeutendsten Ereignisse des Jahres 2023 sein wird.Gleichzeitig verzeichnet auch Chainlink (LINK), ein weiterer vielversprechender Krypto-Konkurrent, ein bemerkenswertes Wachstum. Was sollten wir über diese beiden Top-Kryptocoins wissen?Die Einführung von Meme-Coins hat in der Kryptowährungswelt viel Aufmerksamkeit erregt und eine neue Generation von Enthusiasten angezogen, die von ihrer vermeintlichen Einfachheit und Neuheit angezogen wurden. Die Krypto-Community hat jedoch schnell erkannt, dass viele Meme-Coins nutzlos waren und keinen Wert für die Benutzer boten.DigiToads möchte jedoch dieses Muster durchbrechen, indem es eine Meme-Coin schafft, die nicht nur neue Investoren anspricht und willkommen heißt, sondern auch das Potenzial für Wertsteigerung in einem fesselnden und ansprechenden Ökosystem aufzeigt.DigiToads basiert auf der Ethereum-Blockchain und zeichnet sich durch seine Play-to-Earn- und Stake-to-Earn-Funktionen aus, die die Leistungsfähigkeit der NFT-Technologie nutzen. Diese einzigartige Kombination ermöglicht es den Benutzern, in ein spannendes Web3-Spiel einzutauchen, an Kämpfen teilzunehmen und greifbare Belohnungen zu verdienen. Darüber hinaus können die Benutzer den eigenen NFT-Marktplatz erkunden und einzigartige NFTs mit Toad-Motiven erwerben, die auf der speziellen Stake-Plattform eingesetzt werden können.Ein bemerkenswerter Aspekt von DigiToads sind die Trading-Turniere, die jeden Monat direkt auf der Blockchain stattfinden. Die Gewinner dieser Turniere werden mit VIP-Platin-Toads belohnt, die ihnen Zugang zu einem Teil des Projekttresors für das Live-Trading gewähren. Wenn diese Trades profitabel sind, können die Gewinner sich einen Anteil von 10% sichern.Ein weiterer Faktor, der DigiToads zu einem der besten Altcoins für den Kauf im Jahr 2023 macht, ist die Einführung eines deflationären Token-Modells, das im Laufe der Zeit zu seiner Knappheit beiträgt. Durch einen integrierten Verbrennungsmechanismus nimmt das Angebot an Token allmählich ab, was den Anlegern ein Wachstum ihres Gewinns ermöglicht, indem sie einfach ihre Token halten. Diese deflationäre Natur unterscheidet DigiToads von den meisten Meme-Coins, die oft stark von flüchtigen externen Hypes abhängig sind und sich nicht unabhängig gegen Marktschwankungen absichern können.Diese bemerkenswerten Eigenschaften haben DigiToads schnell zu einem aufregenden neuen ICO gemacht, wie die beträchtlichen Mittel während des Vorverkaufs deutlich zeigen. Mit dem aktuellen Preis von TOADS bei 0,036 $ und 96% der Token, die bereits ausverkauft sind, ist klar, dass die Nachfrage nach diesem einzigartigen Juwel von Tag zu Tag steigt.Wenn Sie sich also fragen, in welche Kryptowährung Sie investieren sollten, ist TOADS die einfache Antwort.Chainlink, ein bedeutender Krypto-Coin, hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt. Als dezentrales Orakelnetzwerk fungiert Chainlink als Verbindung zwischen Smart Contracts auf der Blockchain und realen Daten, wodurch eine nahtlose und sichere Datenübertragung ermöglicht wird.Ein bemerkenswertes Ereignis, das zur Attraktivität von Chainlink beigetragen hat, ist der Frühjahrs-Hackathon, der eine beispiellose Anzahl von Teilnehmern mit über 8.500 Anmeldungen und 340 Projekteinreichungen verzeichnete. Dieses beeindruckende Engagement hat Marktanalysten dazu veranlasst, mögliche positive Kursbewegungen für LINK zu erwarten.Obwohl bisher keine signifikanten Veränderungen in der Performance zu beobachten waren, bleibt Chainlink ein Thema von großem Interesse bei Analysten, was auf sein Potenzial als bemerkenswerte Anlagemöglichkeit hinweist.Die Jagd nach neuen Krypto-Coins ist eine kontinuierliche Mission für Investoren, die nach profitablen Möglichkeiten in der sich stetig entwickelnden digitalen Landschaft suchen. DigiToads ist als eine solche Entdeckung aufgetaucht und hat mit seiner beeindruckenden und vielfältigen Community, seinen vielversprechenden Plänen und seiner fesselnden Vorverkaufspreisstruktur Aufmerksamkeit erregt.Während TOADS weiterhin an Schwung gewinnt, scheint seine Aufwärtsbewegung unaufhaltsam zu sein. Daher sollten diejenigen, die nach der besten Krypto-Investition suchen, in Betracht ziehen, am Vorverkauf teilzunehmen, solange noch Zeit bleibt.