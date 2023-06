Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen war es trotz des Feiertags am vergangenen Montag eine äußerst lebhafte Woche, so die Analysten der Helaba.Insgesamt seien neun Preferred und vier Non-preferred Transaktionen im EUR Benchmark-Format zu beobachten gewesen. Dabei sei es zu einer reichen Vielfalt an Emittenten, Regionen, Laufzeiten und Ausgestaltungsformen (Social, Green, Floater, Sub-Bmk etc.) gekommen. Neben etablierten Daueremittenten hätten auch seltenere Emittenten aus der Peripherie zur Auswahl gestanden. Die angebotenen Laufzeiten würden sich von zwei bis acht Jahren erstrecken. ...

