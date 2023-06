Stolze 130 Milliarden Rupien - oder knapp 1,5 Milliarden Euro - will die Tata Group in den Bau einer neuen Batteriezellenfabrik im indischen Bundesstaat Gujarat investieren. In spätestens drei Jahren soll dort mit dem Bau der Fabrik begonnen werden. Tata hat nun eine entsprechende Vereinbarung mit der Regierung von Gujarat unterzeichnet. Die neue Produktionsstätte soll eine anfängliche Jahreskapazität ...

