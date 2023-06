EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

Sehr geehrte Damen und Herren, dass Wasserstoff ein Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende ist, zeigt nicht nur die nationale Wasserstoffstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in Deutschland, sowie zahlreiche weitere Initiativen weltweit. Auch Beratungsgesellschaften, wie Roland Berger, prognostizieren Wasserstoff bis 2030 eine weltweite Wertschöpfung von 500 Mrd. EUR. Hiermit laden wir Sie zur digitalen Teilnahme zum IIF - 1. Hydrogen Day am 15. Juni 2023 ab 13:25 Uhr (MEZ) ein. "Das Thema Wasserstoff hat längst alle Industriezweige erreicht und wird auf allen Ebenen heiß diskutiert", so Mario Hose, Managing Director der Apaton Finance GmbH und Veranstalter des 1. Hydrogen Day. "Noch ist die Branche allerdings sehr fragmentiert und durch regionale Unterschiede geprägt. Ein internationaler Austausch zwischen Unternehmen und Investoren bietet sich deswegen gerade beim Thema Wasserstoff an", erklärt Hose. "Da die Wasserstoff-Technologie für verschiedene Branchen zu einem Hoffnungsträger in der Energiewende geworden ist, gibt es zahlreiche vielversprechende Ansätze und Ideen. Mit unserem 1. Hydrogen Day wollen wir interessierten Investoren, aber auch Vertretern der Presse Zugang zu aussichtsreichen Unternehmen bieten und nicht zuletzt den Austausch innerhalb der Branche fördern", sagt Manuel Hölzle, CEO des Research-Hauses GBC AG, und Veranstalter des 1. Hydrogen Day. Moderiert wird das IIF wieder durch unseren Analysten der GBC AG Matthias Greiffenberger. Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots: Company MCAP in MIO EUR ISIN Cipher Neutron Inc. k.A. Nicht börsennotiert - Kanada dynaCERT Inc. 68.54 (ISIN CA26780A1084) - Kanada Enapter AG 300.50 (ISIN DE000A255G02) - Deutschland First Hydrogen Corp. 112.64 (ISIN CA32057N1042) - Kanada JA-Gastechnology GmbH k.A. Nicht börsennotiert - Deutschland Landi Renzo S.p.A. 113.40 (ISIN IT0004210289) - Italien



Bitte melden Sie sich für das IIF - 1. Hydrogen Day über unsere Website www.ii-forum.com an. Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Das Konferenzteam der GBC AG und Apaton Finance GmbH



