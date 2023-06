NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Telekom nach Spekulationen über ein Interesse Amazons an einem Eintritt in den US-Mobilfunkmarkt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Kreise-Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg habe alarmiert und intensive Debatten unter Investoren ausgelöst, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht jedoch nicht davon aus, dass der US-Online-Handelsgigant kostenlose unbegrenzte Datentarife anbieten könnte, wie in dem Artikel kolportiert. Sorgen am Markt, ob Amazon womöglich irgendwann auch Mobilfunkdienste in Europa anbieten könnte, beruhigt Dattani. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr gering, zumindest in einer aggressiven Form, denn in Europa herrsche bereits intensiver Wettbewerb./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 00:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 00:42 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken