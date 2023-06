München (ots) -Rabiat, neue Staffel (Radio Bremen, SWR)Rabiat, das junge Reportageformat von Radio Bremen und dem SWR für die ARD, startet in eine neue Staffel - mit rabiaten Geschichten aus den Blickwinkeln junger Autorinnen und Autoren.Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia (Radio Bremen)Reportage (45 Min.)Ab 17. Juli 2023 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 17. Juli 2023 | 23:35 Uhr | Das ErsteIllegaler Holzhandel ist ein Milliardengeschäft. Hohe Renditen und geringer Verfolgungsdruck ziehen die organisierte Kriminalität magisch an. Allein im vergangenen Jahr gab es in Europa für 120 Millionen Tonnen Holz keinen Herkunftsnachweis. Gleichzeitig ist Entwaldung eine der größten Ursachen für das Klimaproblem mit dem Treibhausgas CO2. "Rabiat"-Reporter Johannes Musial begibt sich auf eine riskante Recherche in Kambodscha, Rumänien, Frankreich, Österreich und Deutschland - zweimal kommt Musial gerade noch mit heiler Haut davon.Rabiat: Ackern oder Aufgeben - Bauernhöfe vor dem Aus? (SWR)Reportage (45 Min.)Ab 31. Juli 2023 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 31. Juli 2023 | 23:10 Uhr | Das ErsteKnöcheltief in der Gülle stehen, bis in die Nacht ackern und trotzdem am Existenzminimum leben. Das ist die Jobbeschreibung vieler Landwirte, vor allem in den kleinen Familienbetrieben. Kein Wunder, dass sich viele junge Bäuerinnen und Bauern immer öfter die Frage stellen: Warum soll ich einen Job machen, der mich zur Verzweiflung treibt?Schattenwelten Berlin, Staffel 2 (rbb)Reportage-Reihe (3 x 40 Min.)Ab 3. Juli 2023 | in der ARD Mediathek"Schattenwelten" ist eine junge investigative Reportage-Reihe aus der Hauptstadt, bei der die Journalisten in drei Filmen tief in eine Lebenswelt eintauchen. Die Recherchen offenbaren dabei kaum bekannte Ab- und Hintergründe - faktenbasiert und mitreißend erzählt. In der zweiten Staffel geht das Team offenen Fragen in einen Todesfall in der westafrikanischen Community rund um den Görlitzer Park nach, recherchiert zur rechtsextremen Szene in Cottbus und schaut sich die lebhafte Graffitiszene Berlins genauer an.Wohnt sich das? - Zeig mir Dein Zuhause und wie Du es finanzierst (BR)Reportage-Reihe (3 x 25 Min.)Ab 4. Juli 2023 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 10., 17., 24. August 2023 | 19:00 Uhr | BR FernsehenEs ist die wohl teuerste Entscheidung vieler junger Erwachsener: ein Eigenheim. Für "Wohnt sich das?" öffnen drei junge Paare nicht nur ihre Haustüre, sie bieten auch einen detaillierten Einblick in die Finanzierung ihres Wohntraums. Wieviel Kredit trauen sich Lena und Tobi bei einem Nettohaushaltseinkommen von 6.500 Euro zu? Wieviel Geld planen Nina und Basti für die Renovierung ihres Fachwerkhäuschens - und was bedeuten Zinserhöhungen und Inflation für die Verwirklichung ihrer Träume? Wir schauen in die Kreditverträge und klären finanziell, aber auch emotional, ob sich das lohnt.Die Finals 2023 (sportschau)SportAb 6. Juli 2023 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 7. Juli 2023, 14:10 Uhr und 9. Juli 2023, 10:00 Uhr | Das Erste18 Sportarten und 129 Deutsche Meistertitel: Das sind Die Finals 2023 Rhein-Ruhr in Düsseldorf und Duisburg. Vom 6. bis 9. Juli werden insgesamt 159 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Die ARD überträgt gemeinsam mit dem ZDF an vier Tagen mehr als 25 Stunden live im TV und mehr als 70 Stunden in den Streams ihrer Mediatheken. Abgerundet wird das Event durch ausführliche Social-Media Berichterstattung und mit einem umfangreichen Audio-Angebot in den ARD-Hörfunkwellen.Rocco und seine Brüder - Radikale Aktionskunst aus Berlin (SR)Dokumentation (40 Min.)Ab 12. Juli 2023 | in der ARD Mediathek"Rocco und seine Brüder" sind ein anonymes Künstler-Kollektiv aus Berlin. Die Mitglieder haben ihre Wurzeln in der illegalen Graffitiszene der Hauptstadt und gehören heute zu den bekanntesten Trainwritern Europas. Inzwischen sind sie vor allem für aufwendige, politisch motivierte Kunst-Aktionen im öffentlichen Raum bekannt. In ihren medienwirksamen Projekten bringen sie auf radikal-provozierende Weise ihre Kritik an gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten zum Ausdruck. Da sich "Rocco und seine Brüder" mit ihren Aktionen oft in der Illegalität bewegen und von Polizei und Staatsschutz beobachtet werden, zeigen sich die Akteure nur vermummt.Zum ersten Mal begleitet eine Doku "Rocco und seine Brüder" hautnah bei ihrer Arbeit und bietet dadurch ganz neue Einblicke in die Berliner Graffitiszene.Gefangen im eigenen Körper - 44 Stunden zwischen Leben und Tod (SWR/arte)Dokumentation (90 Min.)Ab 14. Juli 2023 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: vorauss. im August 2023 | Das ErsteWas bedeutet es, am Leben zu sein, doch es niemandem mitteilen zu können? Alles zu hören und doch nicht ansprechbar zu sein? "Gefangen im eigenen Körper" erzählt die Geschichte von Gil Avni. Einem jungen, gesunden Mann, der ohne jeden erkennbaren Anlass ins Wachkoma fällt und daraufhin über 44 Stunden bei vollem Bewusstsein im Krankenhaus liegt - ohne seinen Körper bewegen, sprechen oder auch nur irgendein Lebenszeichen von sich geben zu können.Bis heute ist unerklärlich, was die Ursache dafür war. Unklar ist auch, warum er, nachdem er ins künstliche Koma versetzt wurde, bei Bewusstsein blieb. Viele sprechen von einem Wunder. Doch für Gil waren diese 44 Stunden die schlimmsten seines Lebens.Weltweit sind bisher nur wenige derartige Fälle bekannt. Doch es ist davon auszugehen, dass das sogenannte "Locked-in-Syndrom" wesentlich häufiger vorkommt, die Betroffenen jedoch nicht davon berichten können, da sie nicht überleben oder sich nicht erinnern können.Shootingstars - Deutschlands neue Fußballgeneration (NDR)Sport-Dokumentation (30 Min.)Ab 7. Juli 2023 | für drei Monate in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 7. Juli 2023 | 22:45 Uhr | Das ErsteDie Aufmerksamkeit für den Fußball der Frauen ist enorm gestiegen. Fast 18 Millionen Menschen verfolgten das Finale der Europameisterschaft im Sommer 2022 vor den Bildschirmen, die erfolgreichste TV-Sendung des Jahres. In der Bundesliga brechen die Zuschauerzahlen alle Rekorde. Neben bereits etablierten Spielerinnen steht nun auch eine neue Generation im Rampenlicht. Junge, selbstbewusste und medienaffine Sportlerinnen, denen die (Fußball-)Welt offensteht. Mit großen Chancen und großen Herausforderungen. Lena Oberdorf, Klara Bühl und Laura Freigang zählen zu den bekanntesten Gesichtern. Was sie bewegt, geprägt hat und wie sie den Frauenfußball nach vorn bringen wollen: eine Reportage über drei Shootingstars kurz vor dem Start der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland am 20. Juli.Weltspiegel Doku: Israel. Auf dem Weg in den Gottesstaat (BR)Dokumentation (45 Min.)Ab 16. Juli 2023 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 17. Juli 2023 | 22:50 Uhr | Das ErsteKein Strom mehr am Shabbat? Geschlechtertrennung im öffentlichen Nahverkehr? Ein Staat Groß-Israel in seinen ursprünglichen biblischen Grenzen? Das alles könnte Realität in Israel werden, wenn es nach dem Willen einiger Ultra-Orthodoxer oder nationalistisch-religiöser Hardliner geht. So stark wie nie zuvor sind sie derzeit in der Regierungskoalition vertreten. Sie lassen Premier Netanjahu spüren, dass er auf sie angewiesen ist und setzen sich kompromisslos für die eigenen Belange ein: "Land and Law", also "Land und religiöse Gesetze". Dem gegenüber steht ein säkulares Israel: Hunderttausende Menschen, die seit Monaten gegen die Regierung Netanjahu demonstrieren, auch weil sie eine stärkere religiöse Ausrichtung des Staates verhindern wollen.ARD-Korrespondent Christian Limpert verbringt mehrere Tage in den Parallelgesellschaften: Er erlebt den streng strukturierten Alltag einer national-religiösen Siedler-Familie. Er trifft junge Menschen, die aus der ultra-orthodoxen Gemeinschaft ausgestiegen sind und er begleitet junge Aktivisten bei Straßenprotest. Alles unter der Fragestellung: Ist Israel auf dem Weg in den Gottesstaat?Die nettesten Menschen der Welt (NDR/BR/ARD Degeto)Mystery-Serie (6 x 25 Min.)Ab 21. Juli 2023 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 23. Juli 2023 | 00:05 Uhr | Das ErsteDie Anthologie-Serie beleuchtet unheimliche Vorkommnisse und seltsame Menschen in der Nachbarschaft - nichts ist, wie es scheint. Eine Schlüsselrolle kommt der jungen Lill (Hannah Schiller) zu. Sie leidet unter einer mysteriösen Krankheit und verfügt über Superkräfte: Nur sie kann sehen, wer sich in Wirklichkeit hinter den Menschen in ihrer nächsten Umgebung verbirgt. Außerdem sind da die junge Kay (Stephanie Amarell), die sich einem gnadenlosen Konkurrenzkampf stellen muss. Der Student Marten (Anton von Lucke), der seine dunklen Gefühle unterdrückt. Oder der Nachtportier Mika (Sebastian Urzendowsky), der einen grauenvollen Verdacht hegt ... In weiteren Rollen: Silke Bodenbender, Jörg Schüttauf, Fabian Hinrichs, Axel Milberg und viele andere.Money Maker, Staffel 3 (SWR)Doku-Reihe (2 x 30 Min.)Ab 25. Juli 2023 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung (Folge 1): 23. August 2023 | 21:45 Uhr | Das ErsteFolge 1: Stepan Timoshin - Mit Sneakern zum JungmillionärStepan Timoshin hat mit Sneakern ein Vermögen gemacht. In seinem Berliner Store "Vaditim" verkauft er die begehrtesten Modelle, für Preise bis zu 30.000 Euro. Mit gerade einmal 22 Jahren führt er ein Leben, von dem die meisten nur träumen können: Er fährt teure Autos, ihm gehören schicke Wohnungen in Berlin und Zürich. Dass er einmal so erfolgreich sein würde, war kaum absehbar. Denn der Start ins Business lief alles andere als glatt. Mit 17 Jahren bekam er eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung und sollte 180.000 Euro Steuern nachzahlen. Danach änderte sich sein Leben radikal.Folge 2: Bonny Lang - Das Millionengeschäft mit OnlyFans & Co.Inzwischen macht sie bis zu 50.000 Euro Umsatz im Monat - mit Erotik. Dabei hatte Bonny Lang ihr Leben eigentlich ganz anders geplant: "Ich habe immer schon gerne handwerklich gearbeitet, deswegen habe ich eine Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin gemacht." Einige Jahre arbeitet sie bei Ford, doch mit Anfang 20 verliert sie ihren Job, wird arbeitslos und muss sich einen neuen Lebensentwurf überlegen. Sie lernt einen Mann kennen, der ihr Potenzial entdeckt und der erst ihr Partner und dann ihr Manager wird. Ihr Einstieg ins Erotik-Business.ARD Crime Time: Auf den Spuren des Bösen (HR)True-Crime-Serie (3 x 30 Min.)Ab 26. Juli 2023 | in der ARD MediathekDie Journalistin Heike Borufka, die damals als junge Gerichtsreporterin ihre Karriere startete, der Staatsanwalt Wilhelm Möllers und der LKA-Experte Dr. Harald Schneider erzählen, wie sie einen grausamen Erpresser und eiskalten Mörder erlebten. Am 1. Oktober 1996 entführen Rainer K. und sein Sohn Sven den jungen Frankfurter Unternehmer Jakub Fiszman. Wenige Tage später wird er kaltblütig ermordet. Rainer K. streitet die Tat trotz erdrückender Beweise ab. Als er seinen Sohn des Mordes bezichtigt, packt der aus. Durch sein Geständnis kommt das ganze Ausmaß der Taten seines Vaters ans Tageslicht. Rainer K. wird 1998 zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Sohn Sven bekommt zwölf Jahre. 