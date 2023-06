Die Deutsche Bank-Aktie bewegt sich seit April in einer Range zwischen 9,50 und 10,00 Euro und hat in den vergangenen drei Monaten per Saldo 15,5% an Wert verloren. Auf Jahressicht steht ein kleiner Kursverlust von -3% auf der Anzeigetafel der Deutsche Bank-Aktie. Was macht die Aktie langfristig? Im Fokus: Deutsche Bank-Aktie Anleger verloren mit Deutsche Bank-Aktien seit 2013...

