Sony-Chef Kenichiro Yoshida ist der Meinung, dass Cloud-Gaming immer noch lange nicht gut genug funktioniert, um ein Ende der Spielekonsolen-Ära einzuläuten. Microsoft hingegen setzt stark auf die Technologie. In einem Interview mit der Financial Times hat Sony-CEO Kenichiro Yoshida klargestellt, dass er Cloud-Gaming derzeit nicht als Konkurrenz zu herkömmlichen Spielekonsolen sieht. Obwohl Sony auch in diesen Bereich investiert, sei die Technologie noch nicht ausgereift genug, um sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...