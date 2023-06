Das Joint Venture Ultium CAM startet in die zweite Phase. Muttergesellschaften General Motors und Posco wollen zusätzlich mehr als eine Milliarde US-Dollar in das Gemeinschaftsunternehmen stecken, unter anderem für den Bau einer neuen Anlage für die Produktion von kathodenaktivem Material (CAM) für E-Auto-Batterien in Nordamerika stecken. Das sind umgerechnet rund 935 Millionen Euro, die die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...