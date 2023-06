Zürich (ots) -Der grösste Branchentreff für Markenentscheider der Schweiz bringt am 14. Juni geballtes Markenwissen und 23 Stunden Programm auf die Bühne des Dolder Grand in Zürich. Markenmanagement im Challenge ist das diesjährige Motto.Marken sind mehr als ein Schriftzug oder ein Logo. Sie verkörpern eine ganze Identität und sind somit ein wichtiger Bestandteil des Unternehmenserfolgs. Der Schweizer Markenkongress widmet sich den aktuellen Herausforderungen im Markenmanagement. Die Anforderungen an Marken haben sich verändert.Themen wie der Umgang mit neuen Trends wie Veganismus und nachhaltiger Konsum, die Klimatauglichkeit von Marken oder wie man den Wandel von einer linearen Consumer Journey hin zum Omnichannel-Journey vollzieht, werden diskutiert. Mit Impulsvorträgen von 80 namhaften Referenten in 12 Foren gibt der Kongress wertvolle Anregungen für eine erfolgreiche Markenführung.Grössen der MarkenweltTeilnehmer können sich auf internationale Grössen aus der Markenwelt freuen. Mit seinem Vortrag "Disruption des Markenmanagements!?" führt Prof. Dr. Tomczak von der Universität St.Gallen ins Thema ein. Godo Röben wird als ehemaliger Geschäftsführer von der Rügenwalder Mühle über die Transformation vom Fleischverarbeiter zurück zur Marke erzählen und wie man diese klimatauglich macht. Über die Kanalvielfalt als Gamechanger und wie man Kunden am richtigen Touchpoint und der richtigen Message erreicht, dazu gewährt Sarah Manseck von Henkel Conumer Brands Einblicke.Vertreter von Top-Marken, wie etwa IWC, Coop, Google, Bayer, Siemens, Hilti, Twint, SBB, Rivella und viele mehr sprechen über Strategien, Markenführung und neue Technologien. "Wir sind froh, die Schweizerische Post ab diesem Jahr als Presenting Partner gewonnen zu haben und mit ihrer ergänzenden Unterstützung den Markenkongress inspirierend weiterzuentwickeln", freut sich Stephan Feige, Veranstalter und Geschäftsführer von htp St.Gallen.Zwei Hauptbühnen, 80 Referenten, 23 Stunden ProgrammDer grösste Branchentreff der Schweiz hat Tradition, gilt er doch als Spiegel der aktuellen Trends in der Schweizer Markenlandschaft. Auf zwei Hauptbühnen werden die aktuellsten Trends diskutiert. Die Veranstalter halten dazu eine "Tech & Digital Bühne" bereit, auf der die Themen rund um Marketing-Automation, Marketing- und Advertising Technology mit speziellen Foren und Top-Speakern ins Rampenlicht gerückt werden. Auf der "Strategie-Bühne" werden Markenführung in der Kanalvielfalt, Positionierung, Disruption im Markenmanagement und neue Zahlungsmodelle diskutiert.Der Schweizer Markenkongress ist der Branchentreff für Markenentscheider, Dienstleister sowie Medienvertreter. Er wird von ESB Marketing Netzwerk gemeinsam mit htp St.Gallen und der Universität St.Gallen veranstaltet. Die Anmeldung ist auf https://www.marken-kongress.ch (https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=marken-kongress.ch&u=aHR0cHM6Ly93d3cubWFya2VuLWtvbmdyZXNzLmNo&i=NWQ3NTMyOTY1M2I2ZDQxNWZjYWVjMDYz&t=V0dCem5Ddk8wbmZPOGVYaWxHNjRHWkgyV2Y4OGM3TVhiZGtSVUgvM3NlND0=&h=df28627ddab4465cb568c497ef6b8626) möglich.Pressekontakt:ESB Marketing Netzwerk,Herr Hendrik Ungelenk,presse@esb-online.com,www.marken-kongress.chOriginal-Content von: Schweizer Markenkongress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090145/100907466