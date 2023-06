Für die BioNTech Aktie erwarten die Aktienanalysten von Goldman Sachs wieder steigende Kurse. Die Experten haben in einem aktuellen Kommentar zu dem Biotech-Titel das Kursziel bei 140 Dollar belassen. An der NASDAQ beendete BioNTechs Aktienkurs de Handel am Freitag bei 108,13 Dollar. In der sehr frühen US-Vorbörse bewegt sich aktuell wenig. Die Einstufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...