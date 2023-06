Die BioNTech-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 37% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 100,00 Euro. Jetzt könnte ein neues Kursziel für frische Impulse beim Impfstoff-Hersteller sorgen. Denn:Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Analyst Chris Shibutani...

