Saalfelden Leogang (ots) -Der 2023 UCI Mountainbike Weltcup Stopp in Saalfelden Leogang startet in weniger als zwei Wochen.Der 2023 UCI Mountainbike Weltcup Stopp in Saalfelden Leogang startet in weniger als zwei Wochen. Los geht es mit dem in diesem Jahr erstmals ausgetragenen UCI Mountainbike Enduro-Weltcup, bevor auch die Cross-Country- und Downhill-Profis in den Kampf um die UCI Weltcuppunkte im Pinzgau einsteigen und Österreichs größte Bike-Region sich wieder zum Mountainbike-Fest par excellence verwandelt. Höchste Zeit also einen Blick darauf zu werfen, was in der Region um den Epic Bikepark Leogang während des Super-Events vom 15. bis 18 Juni so alles geboten wird. Wie bereits im vergangenen Jahr legen die Veranstalter großes Augenmerk auf eine möglichst ressourcenschonende Anreise und versuchen den Weltcup so nachhaltig wie möglich zu gestalten.Wettkämpfe und StreckenDen Auftakt in 2023 machen donnerstags die Enduro-RiderInnen, die in Saalfelden Leogang mit dem vierten von insgesamt sieben Weltcupstopps bereits Bergfest ihres neu ausgetragen Formats feiern. Los geht es am Vormittag vom Epic Bikepark Leogang aus über mehrere Stages bis nach Saalbach Hinterglemm und wieder zurück zum großen Finale im Zielbereich des Epic Bikepark.Am Freitagabend dürfen dann erstmals die Cross-Country-AthletInnen antreten und beim Rennen auf der kurzen Strecke Weltcuppunkte sammeln für den Cross-Country Short Track (XCC) Weltcup. Gleichzeitig wird dabei außerdem die Startaufstellung für den Cross-Country Olympic (XCO) zwei Tage später ermittelt. Nach einem rennfreien Tag treten die AusdauerspezialistInnen sonntags zum großen Finale, dem XCO-Elite-Rennen, an, das über mehrere Runden auf der 3,6 Kilometer langen Strecke am Fuß der Asitzbahn ausgetragen wird.Bereits am Samstag sind die Downhill-Profis auf der "Speedster" gefordert. Die steile und ruppige Strecke kombiniert anspruchsvolle Rockgardens und Wurzelteppiche mit Spitzkehren und massiven Sprüngen und verlangt den RiderInnen, die hier bis zu 65 km/h schnell werden können, alles ab. Der Gap Jump in "Valis Hölle" ist so berühmt wie berüchtigt.Zum genauen Zeitplan der Rennen geht es hier (https://www.ots.at/redirect/zeitplan).Festival Feeling, Team & Expo Area, Side-EventsFast genauso spektakulär wie die UCI Weltcuprennen ist in Saalfelden Leogang das Drumherum mit zahlreichen Side-Events (https://www.ots.at/redirect/side). So wird bereits zum Auftakt des Festival-Wochenendes am Freitagmorgen beim UCI Weltcup-Brunch mit DJ für gute Stimmung und leibliches Wohl gesorgt, bevor es mit Welcome Party, UCI Weltcup-BBQs, Warm-Up- und Afterparty weitergeht. Zwischendrin sorgen Flying Bulls Pilot Dario Costa mit seiner Flugshow für ein weiteres Highlight, während man bei der Signing Session by FOX seinen Lieblings-RiderInnen ganz nahekommen kann.Noch mehr zu erleben, gibt es für die erwarteten 20.000 Besucher in der prall gefüllten Team & Expo Area (https://www.ots.at/redirect/expo). Hier spielt sich ein Großteil des UCI Weltcup-Lebens abseits der Rennen ab und Besucher haben die Möglichkeit mit den Teams auf Tuchfühlung zu gehen und den Profis bei der Arbeit einen Blick über die Schulter zu werfen. Außerdem präsentieren hier zahlreiche Austeller von Rang und Namen die neuesten und spannendsten Innovationen der Mountainbike-Welt - von Bikes über Parts bis hin zu Protection und Bekleidung.Anreise und NachhaltigkeitAls Ausrichter des UCI Mountainbike Weltcups sind die Region Saalfelden Leogang und der Epic Bikepark darum bemüht, den ökologischen Fußabdruck des Großevents so gering wie möglich zu halten und dabei maßgeblich auf die Unterstützung der UCI Weltcup-Besucher angewiesen.Einfachste Möglichkeit seinen Beitrag zu leisten, ist sicherlich, die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise (https://www.ots.at/redirect/anreise) zu nutzen. Saalfelden Leogang ist über die Bahnknotenpunkte Salzburg, Innsbruck, München, oder Klagenfurt bequem zu erreichen. Vor Ort können die öffentlichen Verkehrsmittel und extra eingesetzten Shuttles kostenfrei genutzt werden. Überdies gelten die Eintrittskarten für den UCI Mountainbike World Cup in Leogang vom 16. bis 18. Juni 2023 automatisch als Fahrkarte für fast alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg. Die Anreise per Bahn ist also nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel.Ferner legt man in Saalfelden Leogang großen Wert auf korrekte Mülltrennung mittels der bereitgestellten Müllinseln und empfiehlt die Verwendung der entsprechenden Mehrwegbecher auf dem Festivalgelände. Auch sollte man alles, was man zum UCI Weltcup mitgenommen hat, wieder mit nach Hause nehmen oder korrekt entsorgen. Saisonale und regionale Lebensmittel zu konsumieren, ist nicht nur daheim, sondern auch im Pinzgau ein leichter Weg seinen Beitrag zu leisten. Produkte aus der Region sind mit dem grünen Qualitätssiegel "Echt.Gsund.Guad" gekennzeichnet. Alle Infos dazu, wie man helfen kann, den UCI Weltcup in Saalfelden Leogang möglichst nachhaltig zu gestalten, erhält man hier (https://www.ots.at/redirect/uci).Tickets für dieses Bike-Wochenende der Extraklasse sind online verfügbar (https://www.ots.at/redirect/online3) und erfahrungsgemäß heiß begehrt. Schnell sein lohnt sich!Weitere Informationen zur UCI Mountain Bike World Series in Saalfelden Leogang gibt es unter www.mtb-weltcup.at (https://www.ots.at/redirect/mtb).Für alle, die nicht live beim UCI Weltcup dabei sein können, gibt es die Möglichkeit die Finalrennen live auf verschiedenen Kanälen zu verfolgen. 2023 UCI Mountain Bike World Series in Saalfelden LeogangUCI Mountain Bike World Series von 15. bis 18 Juni 2023 in Saalfelden Leogang mit 5 Bewerben (Cross Country Olympic, Short Track, Downhill, Enduro, E-Enduro) und spannenden Sideevents.