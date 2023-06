Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, gibt die planmäßige Fertigstellung des Logistikzentrums "Circumflex" in Almelo, einem Logistikhotspot in den Niederlanden, bekannt. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten auf die DIC erfolgte bereits am 25. April 2023. Bezeichnend für das Objekt sind die Green-Building-Kriterien, die bei der Errichtung des hochmodernen Logistikzentrums berücksichtigt wurden. Die zirkulare Bauweise im Rahmen eines Recyclingkonzeptes macht es einzigartig in Europa. "Mit dem Erwerb dieser hochwertigen Logistikimmobilie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...