Nach Emissionen im Februar und im April legt die Fondsgesellschaft Erste Asset Management (Erste AM) nun den dritten Laufzeitfonds auf. Der "Erste Laufzeitfonds 2028 III", dessen Zeichnungsfrist am 6. Juni beginnt und bis 30. Juni 2023 läuft, liefert die bislang höchste Startrendite von 4 bis 5 Prozent p.a. bei breiter Risiko-Streuung. Im geplanten Startportfolio des aktuellen Laufzeitfonds, das aus rund 60 Anleihen besteht, werden etwa der Autohersteller BMW, die Plattform booking.com, die Fluggesellschaft Lufthansa und der Luxusgüterkonzern Kering vertreten sein. Das Währungsrisiko ist komplett ausgeschaltet, da die Anleihen in Euro notieren. Der Fonds kann bis dahin bei Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich oder online gezeichnet werden. Danach kann ...

