-



Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag findet in diesem Jahr im mittelfränkischen Nürnberg statt. Vom 7. bis 11. Juni 2023 kommen bis zu 100.000 Teilnehmende zusammen, um sich über ihren Glauben und Fragen der Zeit auszutauschen. Neben Gottesdiensten, Konzerten und anderen Programmpunkten stehen in verschiedenen Podien die Themen Demokratie und Friedensethik im Mittelpunkt. Bundeskanzler Olaf Scholz diskutiert am Samstag, 10. Juni 2023, im Rahmen des Kirchentags mit der Politik-Chefin der Wochenzeitung DIE ZEIT, Tina Hildebrandt, über das Thema "In bewegten Zeiten gemeinsam gestalten".



phoenix überträgt am Samstag, 10. Juni 2023, ab 10. 45 Uhr vom Kirchentag und zeigt das Gespräch mit dem Bundeskanzler live. phoenix-Reporterin Tina Dauster ist in Nürnberg und ordnet die Geschehnisse mit ihren Interviewgästen ein. Unter anderem erwartet sie den Präsidenten des Kirchentags 2023, Thomas de Maiziére (CDU), Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckart (B'90/Grüne), die Pfarrerin und Influencerin Theresa Brückner sowie Richard Lange, Co-Vorsitzender des Jugendausschusses des Kirchtages, und Nancy Janz, Betroffene von sexualisiertem Missbrauch im kirchlichen Kontext.



