Traumhaus wird am 7. Juni die finalen Zahlen für das schwierige Jahr 2022 veröffentlichen. Nach vorläufigen Zahlen hat die Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR 72,5 Mio. und ein EBITDA von rund EUR 4,9 Mio. berichtet. CEO Otfried Sinner deutet an, dass ein leicht positives Jahresergebnis erzielt werden konnte, was sich mit den Erwartungen von AlsterResearch deckt. Die gesamte Baubranche hat mit massiven Verwerfungen zu kämpfen, die sich teilweise und langsam wieder lösen, jedoch hat insbesondere die Zinswende zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage geführt. Die verhaltene Nachfrage und das schwierige Umfeld dürften an der Traumhaus nicht vorbeiziehen, weshalb 2023 weiter herausfordernd bleibt. Dennoch sehen AlsterResearchs Experten für langfristig orientierte Investoren nach wie vor Einstiegspreise. Die Feinabstimmung der Modellannahmen führt zu einem reduzierten Kursziel von EUR 12.70. Das Rating bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Traumhaus%20AG





